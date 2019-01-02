В Кыштыме жители блокадного Ленинграда получат письма от Владимира Путина

Автор: КР от Сегодня, 10:18 Категория: Даты

С 21 по 27 января Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», и обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», персональные поздравления за подписью президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В эти дни будет отмечаться 75-летие снятия блокады Ленинграда.

Полное освобождение советскими войсками Ленинграда от блокады завершилось 27 января 1944 года.

На лицевой стороне открытки изображена медаль «За оборону Ленинграда», а также чёрно-белая фотография с жителями Ленинграда, приветствующими освобождавшие город воинские части. Оборотную сторону украшают кадры фотохроники Великой Отечественной войны.

В Кыштыме сейчас проживают трое ветеранов, имеющих знак «Житель блокадного Ленинграда». Поздравления от президента РФ получат Александр Александрович Гурин, Нина Иосифовна Соплякова и Тамара Петровна Якушева. Всего в Челябинской области около 280 человек, испытавших все тяготы в осаждённом фашистами городе.

Открытка с поздравлениями вручается лично в руки. Если ветераны по каким-либо причинам будут отсутствовать дома, почтальоны будут приходить к ним неоднократно.