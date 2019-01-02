В Кыштыме жители блокадного Ленинграда получат письма от Владимира Путина Автор: КР от Сегодня, 10:18 Категория: Даты 0 С 21 по 27 января Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», и обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», персональные поздравления за подписью президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В эти дни будет отмечаться 75-летие снятия блокады Ленинграда. Полное освобождение советскими войсками Ленинграда от блокады завершилось 27 января 1944 года. На лицевой стороне открытки изображена медаль «За оборону Ленинграда», а также чёрно-белая фотография с жителями Ленинграда, приветствующими освобождавшие город воинские части. Оборотную сторону украшают кадры фотохроники Великой Отечественной войны. В Кыштыме сейчас проживают трое ветеранов, имеющих знак «Житель блокадного Ленинграда». Поздравления от президента РФ получат Александр Александрович Гурин, Нина Иосифовна Соплякова и Тамара Петровна Якушева. Всего в Челябинской области около 280 человек, испытавших все тяготы в осаждённом фашистами городе. Открытка с поздравлениями вручается лично в руки. Если ветераны по каким-либо причинам будут отсутствовать дома, почтальоны будут приходить к ним неоднократно. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить