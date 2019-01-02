Делегация из Кыштыма сегодня примет участие в торжественном приёме в честь юбилея Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Даты

Ровно 85 лет назад, 17 января 1934 года, была образована Челябинская область. В честь этой даты сегодня вечером в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоится торжественный приём.

Среди приглашённых – представители власти, деятели культуры и искусства, промышленники и предприниматели, ветераны, почётные граждане, общественные, политические и религиозные деятели.

Кыштымский городской округ представят глава Людмила Шеболаева, председатель Собрания депутатов Виктор Силантьев, начальник управления по делам образования Светлана Попинако, директор Кыштымской детской школы искусств, заслуженный работник культуры РФ Виктор Москвин.

Кроме того, на торжественном собрании будут заместитель руководителя кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова, председатель совета местного отделения движения «За возрождение Урала» Николай Елисеев и руководители крупных предприятий.

Собравшихся поздравят знаменитые уроженцы Челябинской области, а губернатор Борис Дубровский наградит самых достойных земляков званиями почётных граждан и заслуженных работников по разным профессиональным направлениям. В завершение вечера перед гостями выступят лучшие театральные, музыкальные и хореографические коллективы региона.

Напомним, в честь юбилея Челябинской области в течение всего этого года в роддомах пройдёт акция «Подарок новорождённому». Счастливым родителям вручат подарочные наборы из необходимых для ребёнка предметов. Кроме того, завершается работа над сборником «Гордость Южного Урала» с рассказами обо всех почётных гражданах городов и районов Челябинской области.

До официального статуса как Челябинская область, в XVIII веке, наш край носил название Исетской провинции. Затем провинция вошла в состав Уральской области Оренбургской губернии, которая была разукрупнена в 1934 году – так и появилась Челябинская область.

В последующие годы её площадь неоднократно уменьшалась – с 1938 по 1943 годы в состав Свердловской области перешли семь районов, а в 1943-м ещё 32 района отошли к Курганской области. После этого границы Челябинской области практически не менялись.

Сегодня это регион с развитой промышленностью, в последние несколько лет активно развивается и сельское хозяйство. В нашем регионе высокоразвита социальная инфраструктура. Кардиологический, онкологический и перинатальный центры являются признанными высокотехнологичными учреждениями регионального здравоохранения.