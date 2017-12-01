Новый детский телеканал начал работу с первого дня зимы
Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: Культура
Сегодня, 1 декабря, начинает вещание новый музыкальный семейный телеканал "Мультимузыка", созданный компанией "Цифровое телевидение" (ВГТРК и "Ростелеком"). По заказу «Цифрового Телевидения» компания «0+ Медиа», специализирующаяся на проектах для детей, собрала большую библиотеку песен и музыки из популярных мультфильмов – «Маша и медведь», «Ми-ми-мишки», «Фиксики», «Бумажки» и многих других русских и зарубежных детских мультипликационных сериалов.
Как отмечают создатели телеканала, «Мультимузыка» будет круглосуточно радовать маленьких зрителей любимыми хитами из мультфильмов, детских клипов и караоке, а также из музыкальной классики «Союзмультфильма».
Целевая аудитория нового канала – дети до 10 лет. По мнению психологов, хорошая музыка и песни благотворно влияют на развитие умственных и творческих способностей малышей, совершенствуют речь и мелкую моторику, улучшают память, формируют нестандартное мышление.
Программа "Мультимузыки" будет содержать тематические блоки: "Просыпайтесь, малыши!" – это утренняя подборка бодрых композиций, "Музыкальная школа" – обучающие песни, "Песенки-засыпайки" – вечерний блок с колыбельными, час танцевальной музыки и многие другие.
Увидеть новый телеканал "Мультимузыка" можно будет в кабельных, спутниковых и мультисервисных сетях операторов по всей России.