Вокалистки из Кыштыма привезли награды с международного конкурса

Автор: КР от Вчера, 15:47 Категория: Культура

Слева направо: педагог Юлия Сырейщикова, Дарина Шишкина,

Арина Шамсутдинова и Арина Бессонова

Три воспитанницы педагога Дома детского творчества Юлии Сырейщиковой заняли призовые места в международном конкурсе «Уральский сувенир». Он проходил в Екатеринбурге и объединил более 200 участников Урала, Сибири и Казахстана.

Шестиклассница из школы № 13 Дарина Шишкина исполнила песню Полины Гагариной «Полюшка» и стала победительницей в номинации «Эстрадный вокал» среди солистов 11-13 лет.

– В этом конкурсе приняли участие и две одноклассницы – обе Арины, и обе ученицы четвёртого класса первой школы. И обе стали лауреатами третьей степени, – сказала сайту «КР» Юлия Сырейщикова. – Арина Шамсутдинова исполнила композицию «Что меня ждёт» из мультфильма «Моана», а Арина Бессонова – песню «Мальчишка из 8б» в современной аранжировке.

Все три школьницы поют в коллективе эстрадной песни «Серебряный колокольчик», который существует в Кыштыме четвёртый год. Сейчас в нём 26 вокалистов от пяти до 12 лет.