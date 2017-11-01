В Кыштыме на набережной рядом с Народным домом установили фонари из каслинского литья

Автор: КР от Сегодня, 09:20 Категория: Культура

Вчера на преображающейся набережной перед Народным домом бригада из ООО «Производственно-строительное объединение «Урал» города Челябинска устанавливала чугунные фонари. Их по специальному заказу изготовили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.

– Очень красиво получается, – сказал сайту «КР» директор этого производственно-строительного объединения Спартак Кочарян, окинув довольным взглядом набережную. – Всего будет установлено 29 фонарей, украшенных ажурным орнаментом, а также 13 лавочек и столько же урн. Все они сделаны в едином стиле и украсят эту пешеходную зону. Мы же являемся не только генподрядчиком по благоустройству набережной, но и производим собственную продукцию. Так, тротуарная плитка, которой вымощена вся эта территория, была произведена на нашем предприятии.

Что касается чугунного ограждения вдоль береговой линии городского пруда, то изначально заказ на его изготовление получило Кыштымское машиностроительное объединение. Однако специалистов не устроило качество литья, поэтому было решено заказать ограждения опять же в Каслях. По этой причине пришлось сдвинуть сроки окончания работ. В итоге ограждение появится на Набережной не раньше декабря.