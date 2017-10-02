В Кыштыме начался показ премьеры скандального фильма «Матильда»

Автор: КР от Сегодня, 09:24 Категория: Культура

Ещё до выхода в прокат картина режиссёра Алексея Учителя стала самой скандальной в истории российского кинематографа. В основу фильма лёг роман наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской.

Историки подтверждают, что эти романтические отношения действительно имели место, однако после женитьбы Николая на Александре Фёдоровне они прекратились.

В некоторых республиках отказались от показа этого фильма. С требованием официально запретить его противники обратились даже в министерство культуры России. Особенно в этом усердствовала депутат Госдумы, бывший прокурор в Крыму Наталья Поклонская. Однако министр культуры Владимир Мединский заявил, что для отзыва прокатного удостоверения фильма законных оснований нет.

Со вчерашнего дня показ «Матильды» начался и в развлекательном комплексе Кыштыма «Октябрь».

Как сказала сайту «КР» управляющая комплексом Юлия Титова, в нашем городе первыми зрителями стали около 60 кыштымцев.

– Сама я ещё не смотрела этот фильм, – призналась Юлия Сергеевна. – Но в выходные обязательно схожу на его премьеру.

«Матильда» в кыштымском «Октябре» будет демонстрироваться две недели. Стоимость билетов – от 180 до 250 рублей.