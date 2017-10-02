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В Кыштыме впервые открылась выставка молодых местных скульпторов

Автор: КР от Вчера, 12:27 Категория: Культура

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Выставка учеников именитого кыштымского скульптора Юрия Борисенкова разместилась в большом зале бывшей женской гимназии. Вчера работы Алексея Ахмина, Алексея Самолова, Владимира Сырейщикова и Ольги Юсуповой увидели около 200 человек не только из нашего города, но и из Каслей, Озёрска и Челябинска.

 

Перед началом выставки посетителей встретил детский образцовый ансамбль «Росинка». В просторном холле прогимназии юные исполнители спели частушки и угостили всех горячим чаем с пряниками.

 

После этого зрители поднялись по старинной лестнице на второй этаж, где в большом зале и разместилась сама экспозиция. После торжественного открытия выставки все желающие смогли пообщаться с авторами работ.

 

 

А на первом этаже в это же самое время открылась выставка кыштымского историко-революционного музея. На ней представлены экспонаты, переданные в его фонд дарителями.

 

Как сказала сайту «КР» директор музея Розалия Галябиева, двери бывшей прогимназии будут открыты для посетителей в будни с 12 до 15 часов до 22 октября. Записаться на экскурсии можно по телефону 8 (35151) 4-12-55.  

 

 

Недавно это старинное здание было передано музею. Однако переезжать туда его сотрудники пока не будут – помещение требует ремонта. Однако музейные работники намерены уже сейчас использовать его как площадку для кратковременных выставок.

 

Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий». Больше фото в альбоме "Выставка кышытмских скульпторов".

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