Жителей Кыштыма угощали ухой из девяти видов рыбы и учили плести лапти

Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: Культура

В спортивно-туристическом центре «Провинция», что в 20 километрах от Кыштыма, прошёл областной фестиваль традиционной народной культуры посёлков «Завалинка».

Несмотря на ненастную погоду, в Слюдорудник съехались жители посёлков, входящих в состав Кыштымского городского округа, – Северного, Увильдов, Тайгинки. Второй год на «Завалинку» приезжают и представители посёлка Рощино Сосновского района.

По традиции, все участники оформили станы своих посёлков. Гости из Рощино представили стан в виде русской избы со старинными атрибутами – котелками, ухватом, чугунным утюгом.

Увильдинцы удивили гостей праздника изобилием рыбных блюд. Житель этого посёлка Александр Аралкин специально к «Завалинке» съездил на рыбалку на озеро Увильды. В их стане стол был заставлен копчёной, фаршированной, запечённой и вяленой рыбой. А в кастрюле уже была готова наваристая уха.

– Она приготовлена из десяти видов рыбы! – сказал сайту «КР» Александр Дмитриевич. – В ней и сиг, и рипус, и линь, и щука…

На просторной поляне раскинулась ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Ремесленник Александр Юделевич из Озёрска провёл мастер-класс по плетению лаптей. К нему выстроилась длинная очередь. Дети и взрослые не без труда переплетали лыко, в то время как сам ремесленник ловко управлялся с очередной парой деревенской обуви.

– Удобнее лаптей ещё ничего не придумали, – уверен Александр Семёнович. – А польза-то от них какая! Кто часто носит лапти, у того ноги никогда не заболят.

На сцене выступали творческие коллективы и гармонисты. Подробный материал с проведения «Завалинки» читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».