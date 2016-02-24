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Фильм, в котором сыграла уроженка Кыштыма Инга Оболдина, получил очередную награду

Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Культура

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В Екатеринбурге завершился 2-й Уральский  фестиваль российского кино. За призы боролись 11 кинокартин, в том числе и дебютный фильм Кирилла Плетнёва «Жги». В этой ленте уроженка нашего города, заслуженная артистка России, почётный гражданин города Кыштыма Инга Оболдина сыграла главную роль.

 

 

На кинофестивале в столице Урала этот фильм завоевал приз зрительских симпатий. Приз-статуэтку и диплом вручили именно нашей землячке. Как сказала в интервью телеканалу «Культура» сама Инга Оболдина, картина была задумана именно как зрительская. Ни режиссёр, ни актёры не пытались снискать фестивальную судьбу этого фильма. И такой приз – как раз то, о чём они мечтали.

 

 

Напомним, в июне Инга Оболдина была признана лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Это звание она получила за роль надзирательницы женской колонии Алевтины Романовой в том же фильме «Жги».

 

 

Эта кинолента выйдет в прокат российских кинотеатров 21 ноября. Увидят ли её зрители кыштымского развлекательного комплекса «Октябрь», станет известно в конце октября.

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ура ! иии ?!
 

 
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