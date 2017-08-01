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Художник из Швейцарии заставит звучать медь в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 12:22 Категория: Культура

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Фото Анны Акимовой

 

Вчера наш город посетил саунд-художник Руди Десельер. Он живёт и работает в Женеве, где окончил высшую школу искусства и дизайна HEAD. Уже 15 лет исследует медь как источник звука.

 

В рамках программы арт-резиденций Уральской биеннале швейцарец создаст пространственную инсталляцию в усадьбе Демидовых. Медь для его творчества будет предоставлена Кыштымским медеэлектролитным заводом.

 

Фото Анны Акимовой 

 

Руди Десельер и руководитель программы Арт-резиденций Уральской биеннале современного искусства Женя Чайка осмотрели помещения кыштымского Белого дома.  Через неделю художник вернётся в наш город, чтобы начать монтаж инсталляции из меди. Её открытие состоится 8 сентября.

 

Это событие призвано привлечь внимание к судьбе разрушающегося памятника архитектуры федерального значения.

 

Фото Анны Акимовой 

 

Ещё одну свою инсталялцию Десельер продемонстрирует 14 сентября на территории заброшенного Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге. Там в этот день откроется четвёртая Уральская биеннале современного искусства. Она продлится до 12 ноября.

 

 Фото Анны Акимовой

 

В рамках этого проекта раз в два года в Свердловскую область приезжают современные художники, социологи и культурологи со всего мира. Их выставки проходят в производственных помещениях. На территории России это крупнейший на сегодня региональный и в то же время международный художественный проект.

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