В Кыштыме издадут краеведческий путеводитель по улицам города
Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: Культура
Он называется – «Кыштым в улицах». Инициатором необычного проекта стала бывший руководитель архивного отдела, краевед Маргарита Владимирова. В его реализации активно участвовали челны общества краеведов клуба «Тихое зимовье».
«Кыштым в улицах» – это первая книга, которая раскрывает историю поселения сквозь призму развития его планировки. Работа над путеводителем позволила краеведам сформировать туристические маршруты по районам, улицам и окрестностям города. Свой труд члены клуба «Тихое зимовье» посвятили 260-летию Кыштыма.
Инициативу краеведов по изданию путеводителя поддержала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Из местного бюджета на издание книги с цветными иллюстрациями и общим тиражом 300 экземпляров выделено 183 тысячи рублей.
Комментарии
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