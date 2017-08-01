В Кыштыме издадут краеведческий путеводитель по улицам города

Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: Культура

Он называется – «Кыштым в улицах». Инициатором необычного проекта стала бывший руководитель архивного отдела, краевед Маргарита Владимирова. В его реализации активно участвовали челны общества краеведов клуба «Тихое зимовье».

«Кыштым в улицах» – это первая книга, которая раскрывает историю поселения сквозь призму развития его планировки. Работа над путеводителем позволила краеведам сформировать туристические маршруты по районам, улицам и окрестностям города. Свой труд члены клуба «Тихое зимовье» посвятили 260-летию Кыштыма.

Инициативу краеведов по изданию путеводителя поддержала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Из местного бюджета на издание книги с цветными иллюстрациями и общим тиражом 300 экземпляров выделено 183 тысячи рублей.