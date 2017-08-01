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В Кыштыме издадут краеведческий путеводитель по улицам города

Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: Культура

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Он называется – «Кыштым в улицах». Инициатором необычного проекта  стала бывший руководитель архивного отдела, краевед Маргарита Владимирова.  В его реализации активно участвовали челны общества краеведов  клуба «Тихое зимовье».

 

«Кыштым в улицах» – это первая книга, которая раскрывает историю поселения сквозь призму развития его планировки. Работа над путеводителем позволила краеведам сформировать туристические маршруты по районам, улицам и окрестностям города. Свой труд члены клуба «Тихое зимовье» посвятили 260-летию Кыштыма.

 

Инициативу краеведов по изданию путеводителя поддержала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Из местного бюджета на издание книги с цветными иллюстрациями и общим тиражом 300 экземпляров выделено 183 тысячи рублей.

 

 

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