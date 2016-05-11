Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская
Автор: КР от Вчера, 10:22 Категория: Культура
В июне Инга Оболдина получила приз «За лучшую женскую роль» в фильме Кирилла Плетнева «Жги».
Источник: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Как сообщает сайт газеты «АиФ – Челябинск», нашей землячке, заслуженной артистке России, актрисе театра и кино, почётному гражданину города Кыштыма Инге Оболдиной предложили одну из главных ролей в римейке советской картины «Подкидыш» – Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская.
Эта комедия появилась на экранах в 1939 году и стала знаменитой благодаря экспромтной фразе Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!». Теперь это предстоит сделать с той же интонацией Инге Оболдиной. Помимо неё в фильме снимается Сергей Маковецкий.
Режиссёром картины стал челябинец Олег Асадулин. Съёмки его нового фильма уже идут на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в Москве.
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Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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