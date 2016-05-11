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Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская

Автор: КР от Вчера, 10:22 Категория: Культура

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 В июне Инга Оболдина получила приз «За лучшую женскую роль» в фильме Кирилла Плетнева «Жги».

Источник: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

 

Как сообщает сайт газеты «АиФ – Челябинск», нашей землячке, заслуженной артистке России, актрисе театра и кино, почётному гражданину города Кыштыма Инге Оболдиной предложили одну из главных ролей в римейке советской картины «Подкидыш» – Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская.

 

 

Эта комедия появилась на экранах в 1939 году и стала знаменитой благодаря экспромтной фразе Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!». Теперь это предстоит сделать с той же интонацией Инге Оболдиной. Помимо неё в фильме снимается Сергей Маковецкий.

 

Режиссёром картины стал челябинец Олег Асадулин. Съёмки его нового фильма уже идут на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в Москве.

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  • Регистрация: 11.05.2016
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Цитата: Гость Ирина
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская.
Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно...

Спасибо за замечание! Исправили эту неточность.
 
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  • Гость Ирина

  • Вчера, 22:45
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская.
Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно...
 
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