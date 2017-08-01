Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Фаины Раневской
Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: Культура
В июне Инга Оболдина получила приз «За лучшую женскую роль» в фильме Кирилла Плетнева «Жги».
Источник: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Как сообщает сайт газеты «АиФ – Челябинск», нашей землячке, заслуженной артистке России, актрисе театра и кино, почётному гражданину города Кыштыма Инге Оболдиной предложили одну из главных ролей в римейке советской картины «Подкидыш» – Фаины Раневской.
Эта комедия появилась на экранах в 1939 году и стала знаменитой благодаря экспромтной фразе Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!». Теперь это предстоит сделать с той же интонацией Инге Оболдиной. Помимо неё в фильме снимается Сергей Маковецкий.
Режиссёром картины стал челябинец Олег Асадулин. Съёмки его нового фильма уже идут на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в Москве.
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