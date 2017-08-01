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Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Фаины Раневской

Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: Культура

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 В июне Инга Оболдина получила приз «За лучшую женскую роль» в фильме Кирилла Плетнева «Жги».

Источник: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

 

Как сообщает сайт газеты «АиФ – Челябинск», нашей землячке, заслуженной артистке России, актрисе театра и кино, почётному гражданину города Кыштыма Инге Оболдиной предложили одну из главных ролей в римейке советской картины «Подкидыш» – Фаины Раневской.

 

 

Эта комедия появилась на экранах в 1939 году и стала знаменитой благодаря экспромтной фразе Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!». Теперь это предстоит сделать с той же интонацией Инге Оболдиной. Помимо неё в фильме снимается Сергей Маковецкий.

 

Режиссёром картины стал челябинец Олег Асадулин. Съёмки его нового фильма уже идут на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в Москве.

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