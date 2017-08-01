В Кыштыме полицейские Челябинской области покажут, кто на что способен

Автор: КР от Вчера, 17:09 Категория: Культура

Представители кыштымской полиции: Александр Дмитрин (на фото слева),

Владимир Свиридов и Алексей Дмитрин Алексей

В предстоящую пятницу в нашем городе состоится первый этап ежегодного фестиваля самодеятельного художественного творчества «Территория-02». Организатором конкурса стало Главное управление МВД России по Челябинской области.

В наш город съедутся полицейские из Еманжелинска, Еткуля, Коркино, Копейска, Челябинска – всего будет представлено 16 территорий. Стражи порядка исполнят романсы, авторские песни, прочтут стихи и станцуют.

Кыштым во дворце культуры «Победа» 18 августа представят братья Александр и Алексей Дмитрины – командир отдельного взвода патрульно-постовой службы и дежурный изолятора временного содержания. В номинации «Вокал» выступит ещё один дежурный ИВС – Владимир Свиридов. Все трое поют в ансамбле «Баллада».

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, конкурсанты, прошедший отборочный тур, затем выступят в финале фестиваля на одной из двух площадок в Челябинске – в Центре профессиональной подготовки или в культурном центре Главка МВД России по Челябинской области.

Начало первого этапа творческого фестиваля «Территория-02» – в 11 часов. Вход свободный.