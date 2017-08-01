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Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Культура

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Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера празднование 75-летнего юбилея посёлка Тайгинка завершилось выступлением этой культовой российской группы. Оплатил их выступление уроженец посёлка, а ныне московский бизнесмен Виктор Пичугов.

 

Заслуженные артисты России Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов, а также Леонид Семидьянов и Михаил Игонин перед выходом на сцену ответили на вопросы корреспондента газеты «Кыштымский рабочий».

 

Артисты рассказали о том, как однажды их чуть не взяли в плен боевики, поделились впечатлениями об исполнении своих песен на тайском языке и похвастались близкими отношениями со своими фанатами.

 

Большое интервью с группой «На-На» выйдет в «Кыштымском рабочем» в предстоящем номере за среду.

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Приехали на выступление группы специально из Свердловской области. Это было как всегда невероятно, феерично, бешеная энергетика, высокий профессионализм группы. Такого шоу Тайгинка точно еще не видела. Публика встретила артистов очень тепло и бурными аплодисментами. Моросящий дождь ни сколько не испортил впечатления! Большое спасибо Виктору Пичугову, который подарил такой праздник не только жителям его родного поселка, но и его гостям.
 
 
похвастались близкими отношениями со своими фанатами.
Фанаты слишком громко сказано, да и сами артисты не любят когда так называют поклонников и почитателей.
 
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