Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Культура

Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера празднование 75-летнего юбилея посёлка Тайгинка завершилось выступлением этой культовой российской группы. Оплатил их выступление уроженец посёлка, а ныне московский бизнесмен Виктор Пичугов.

Заслуженные артисты России Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов, а также Леонид Семидьянов и Михаил Игонин перед выходом на сцену ответили на вопросы корреспондента газеты «Кыштымский рабочий».

Артисты рассказали о том, как однажды их чуть не взяли в плен боевики, поделились впечатлениями об исполнении своих песен на тайском языке и похвастались близкими отношениями со своими фанатами.

Большое интервью с группой «На-На» выйдет в «Кыштымском рабочем» в предстоящем номере за среду.