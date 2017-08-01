Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма
Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Культура
Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера празднование 75-летнего юбилея посёлка Тайгинка завершилось выступлением этой культовой российской группы. Оплатил их выступление уроженец посёлка, а ныне московский бизнесмен Виктор Пичугов.
Заслуженные артисты России Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов, а также Леонид Семидьянов и Михаил Игонин перед выходом на сцену ответили на вопросы корреспондента газеты «Кыштымский рабочий».
Артисты рассказали о том, как однажды их чуть не взяли в плен боевики, поделились впечатлениями об исполнении своих песен на тайском языке и похвастались близкими отношениями со своими фанатами.
Большое интервью с группой «На-На» выйдет в «Кыштымском рабочем» в предстоящем номере за среду.
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