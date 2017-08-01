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Кыштымский фотоклуб презентует выставку «Тайгинскими улочками…»

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Культура

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Вернисаж откроется в день празднования 75-летия посёлка Тайгинка в предстоящее воскресенье. Более 30 работ кыштымских фотографов Людмилы Колыжук, Ольги Шуяковой и Анны Заикиной будут в течение месяца представлены в местном доме культуры.

 

Это будут как кадры трёх- и четырёхлетней давности, так и совсем недавние, сделанные на прошлой неделе. Специально для этого кыштымские фотографы дважды ездили в Тайгинку, и целыми днями бродили по её улочкам в поисках удачных моментов и интересных героев.

 

– Мы попытались увидеть и передать жизнь посёлка в его повседневном обаянии, – отмечают авторы работ. –  Тихие, умиротворяющие своей красотой улочки, беззаботно снующая по дворам и улицам детвора на велосипедах, забавы малышей в песочницах, на качелях. А ещё – умудрённые жизненным опытом старожилы, охотно передающие из уст в уста невероятные истории их поселковой жизни. 

 

Открытие выставки состоится 13 августа в 14 часов.

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