Кыштымский фотоклуб презентует выставку «Тайгинскими улочками…»
Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Культура
Вернисаж откроется в день празднования 75-летия посёлка Тайгинка в предстоящее воскресенье. Более 30 работ кыштымских фотографов Людмилы Колыжук, Ольги Шуяковой и Анны Заикиной будут в течение месяца представлены в местном доме культуры.
Это будут как кадры трёх- и четырёхлетней давности, так и совсем недавние, сделанные на прошлой неделе. Специально для этого кыштымские фотографы дважды ездили в Тайгинку, и целыми днями бродили по её улочкам в поисках удачных моментов и интересных героев.
– Мы попытались увидеть и передать жизнь посёлка в его повседневном обаянии, – отмечают авторы работ. – Тихие, умиротворяющие своей красотой улочки, беззаботно снующая по дворам и улицам детвора на велосипедах, забавы малышей в песочницах, на качелях. А ещё – умудрённые жизненным опытом старожилы, охотно передающие из уст в уста невероятные истории их поселковой жизни.
Открытие выставки состоится 13 августа в 14 часов.
Комментарии
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89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
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Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
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