Известной актрисе Инге Оболдиной вручили знак и ленту почётного гражданина города Кыштыма
Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Культура
Фото Максима Марининова
С новым званием уроженку нашего города, заслуженную артистку России поздравили глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, председатель Собрания депутатов Виктор Силантьев, почётные граждане города, депутаты, представители женского клуба, одноклассники и поклонники её творчества.
Удостоверение и ленту почётного гражданина города Кыштыма Инге Оболдиной должны были вручить ещё в июне, в день празднования 260-летия города. Однако в то же самое время он должна была представлять свою новую картину «Жги», где сыграла главную роль, на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Кстати, жюри этого конкурса признало её лучшей актрисой.
Фото Максима Марининова
– Присвоение звания почётного гражданина Кыштыма – событие номер один в моей жизни и большая ответственность, потому что им была награждена моя первая учительница Валентина Михайловна Еловскова, –сказала сайту «КР» Инга Оболдина. – Она была человеком кристальной чистоты, порядочности, невероятного ума, такта, доброты.
Несмотря на большую занятость, актриса театра и кино не забывает о родном городе. Инга Оболдина помогает восстанавливать в Кыштыме Храм Святой Живоначальной Троицы. И ежегодно встречается с кыштымцами. Так, в ноябре прошлого года состоялся её творческий вечер в кинотеатре «Октябрь».
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