Известной актрисе Инге Оболдиной вручили знак и ленту почётного гражданина города Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Культура

Фото Максима Марининова

С новым званием уроженку нашего города, заслуженную артистку России поздравили глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, председатель Собрания депутатов Виктор Силантьев, почётные граждане города, депутаты, представители женского клуба, одноклассники и поклонники её творчества.

Удостоверение и ленту почётного гражданина города Кыштыма Инге Оболдиной должны были вручить ещё в июне, в день празднования 260-летия города. Однако в то же самое время он должна была представлять свою новую картину «Жги», где сыграла главную роль, на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Кстати, жюри этого конкурса признало её лучшей актрисой.

Фото Максима Марининова

– Присвоение звания почётного гражданина Кыштыма – событие номер один в моей жизни и большая ответственность, потому что им была награждена моя первая учительница Валентина Михайловна Еловскова, –сказала сайту «КР» Инга Оболдина. – Она была человеком кристальной чистоты, порядочности, невероятного ума, такта, доброты.

Несмотря на большую занятость, актриса театра и кино не забывает о родном городе. Инга Оболдина помогает восстанавливать в Кыштыме Храм Святой Живоначальной Троицы. И ежегодно встречается с кыштымцами. Так, в ноябре прошлого года состоялся её творческий вечер в кинотеатре «Октябрь».