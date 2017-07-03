В Кыштыме в обновлённом Доме культуры металлургов люстру собирали 12 часов

Автор: КР от Вчера, 17:37 Категория: Культура

В следующем году Дому культуры металлургов исполнится 50 лет. Он был открыт в 1968 году и с тех пор верой и правдой служит не только тем, кто живёт в микрорайоне Нижнего Кыштыма, но и всем горожанам. За год здесь проводится более 100 мероприятий, которые посещают почти 7000 человек.

Совсем недавно в ДК завершился большой ремонт, преобразивший фасад здания и внутренние помещения.

– Первый этаж был обшит деревянными панелями, не соответствующими правилам пожарной безопасности. Мы вынуждены были пропитать их специальным огнезащитным раствором, но проблему в долгосрочной перспективе решить не смогли. Более того, панели изменили цвет, пошли пятнами и при этом оставались потенциально опасными, – рассказала сайту «КР» директор ДК Людмила Самокрутова. – Реальную угрозу для здоровья посетителей представляли собой и ступени у входа в ДК. Они трескались и крошились – того и гляди кто-нибудь упадёт и покалечится, а ведь некоторые праздники мы проводим именно здесь, на открытом воздухе. Теперь совсем другое дело.

Проблемы единственного очага культуры в этом микрорайоне были решены в рамках договора о социальном партнёрстве, заключенного между Русской медной компанией, медеэлектролитным заводом и администрацией Кыштымского городского округа.

В первую очередь были заменены травмоопасные ступени у входа в здание. Преобразился фасад здания: он сияет свежей краской, а балюстрада оборудована новым ограждением. Не узнать и фойе на первом этаже здания. На смену изношенным деревянным панелям пришли современные моющиеся отделочные материалы, которые не просто радуют взгляд, но и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Появилась новая зеркальная зона, установлены новые входные группы в гардероб и кафе.

Настоящим украшением преображённого фойе стала новая люстра. Её привезли из Челябинска и собирали в течение 12 часов. Сначала над ней колдовал электрик, а затем все сотрудники ДК кропотливо цепляли многочисленные мелкие подвески – и успели к Дню металлурга и к празднованию 260-летнего юбилея Кыштымского медеэлектролитного завода.

Несмотря на то, что ДК металлургов был передан в муниципальную собственность ещё до заключения договора о социальном партнёрстве, все затраты на ремонт оплатил КМЭЗ – это 2 миллиона 930 тысяч рублей. Коллектив ДК надеется, что сотрудничество между РМК и администрацией Кыштыма, позволяющее реализовывать социально значимые проекты, будет продолжено и в следующем году. В преддверии юбилея ДК его сотрудники мечтают о новом дизайне на втором этаже здания, о современных механизмах и осветительной аппаратуре для сцены.