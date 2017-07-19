В кыштымском музее столько оружия прошлых эпох, что можно вооружить полвзвода
Автор: КР от Сегодня, 13:53 Категория: Культура
Шпилечный револьвер Лефоше (Бельгия).
Кыштымский музей вышел в виртуальное пространство. Теперь с его деятельностью можно ознакомиться на сайте museumkk.ru.
Как сказала «КР» директор кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева, сейчас рубрики сайта наполняются информацией, ведётся опрос посетителей. В том числе их просят поучаствовать в обсуждении нового названия музея. Нынешнее он носит с 1978 года. Прежнее анкетирование показало, что многих горожан устраивает вариант «краеведческий музей».
На сайте содержится исчерпывающая информация о музее, который покинул стены Белого дома в 2008 году и до сих пор не имеет собственного помещения, соответствующего хранению документов и экспонатов, не говоря уже об их экспозиции. Но работники музея постоянно воплощают интересные проекты, в том числе по приобщению к краеведению детей.
Кинжал кривой солдатский (кинжал-бебут) образца 1907 года.
С появлением сайта любители истории могут совершить виртуальную экскурсию по фондам музея. Часть экспонатов теперь доступна зрителям, поскольку внесены в Государственный каталог РФ. Судя по количеству, только огнестрельного и холодного оружия прошлых эпох хватило бы, чтобы вооружить полвзвода солдат.
Напомним, в 2013 году за свой проект «Историческая азбука Кыштыма» работники музея получил приз жюри международного фестиваля «Интермузей-2013». Этот конкурс в честь 260-летия Кыштыма проходит и сейчас.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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