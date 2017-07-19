В кыштымском музее столько оружия прошлых эпох, что можно вооружить полвзвода

Автор: КР от Сегодня, 13:53 Категория: Культура

Шпилечный револьвер Лефоше (Бельгия).

Кыштымский музей вышел в виртуальное пространство. Теперь с его деятельностью можно ознакомиться на сайте museumkk.ru.

Как сказала «КР» директор кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева, сейчас рубрики сайта наполняются информацией, ведётся опрос посетителей. В том числе их просят поучаствовать в обсуждении нового названия музея. Нынешнее он носит с 1978 года. Прежнее анкетирование показало, что многих горожан устраивает вариант «краеведческий музей».

На сайте содержится исчерпывающая информация о музее, который покинул стены Белого дома в 2008 году и до сих пор не имеет собственного помещения, соответствующего хранению документов и экспонатов, не говоря уже об их экспозиции. Но работники музея постоянно воплощают интересные проекты, в том числе по приобщению к краеведению детей.

Кинжал кривой солдатский (кинжал-бебут) образца 1907 года.

С появлением сайта любители истории могут совершить виртуальную экскурсию по фондам музея. Часть экспонатов теперь доступна зрителям, поскольку внесены в Государственный каталог РФ. Судя по количеству, только огнестрельного и холодного оружия прошлых эпох хватило бы, чтобы вооружить полвзвода солдат.

Напомним, в 2013 году за свой проект «Историческая азбука Кыштыма» работники музея получил приз жюри международного фестиваля «Интермузей-2013». Этот конкурс в честь 260-летия Кыштыма проходит и сейчас.