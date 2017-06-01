Перед въездом в Кыштым артистов из Чехии встретили хлебом-солью

Автор: КР от Сегодня, 14:29 Категория: Культура

Как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня впервые знаменитый чешский ансамбль народной песни и танца «Долина» даст в нашем городе концерт. Один из номеров, танец рекрутов Verbuňk, в 2005 году был провозглашён ЮНЕСКО шедевром в области нематериального наследия человечества.

В минувшие выходные танцоры и певцы в качестве специального гостя выступили на Бажовском фестивале в Миассе. А сегодня около 13 часов прибыли в Кыштым. На въезде в город, у стелы с его названием, артистов встретили заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной политике Елена Саланчук и начальник отдела по культуре Любовь Казакова.

Под песню детского образцового ансамбля «Гусельки» они преподнесли иностранным гостям каравай, который те с удовольствием разделили на кусочки и съели. В ответ чехи подарили кыштымцам сувениры в виде деревянных свистулек.

Сейчас ансамбль «Долина» отдыхает в санатории «Дальняя Дача», но уже в 18 часов будет ждать кыштымских зрителей во Дворце культуры «Победа». Как сказала сайту «КР» Елена Саланчук, билетов на это культурное событие уже нет.