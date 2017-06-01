Перед въездом в Кыштым артистов из Чехии встретили хлебом-солью
Автор: КР от Сегодня, 14:29 Категория: Культура
Как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня впервые знаменитый чешский ансамбль народной песни и танца «Долина» даст в нашем городе концерт. Один из номеров, танец рекрутов Verbuňk, в 2005 году был провозглашён ЮНЕСКО шедевром в области нематериального наследия человечества.
В минувшие выходные танцоры и певцы в качестве специального гостя выступили на Бажовском фестивале в Миассе. А сегодня около 13 часов прибыли в Кыштым. На въезде в город, у стелы с его названием, артистов встретили заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной политике Елена Саланчук и начальник отдела по культуре Любовь Казакова.
Под песню детского образцового ансамбля «Гусельки» они преподнесли иностранным гостям каравай, который те с удовольствием разделили на кусочки и съели. В ответ чехи подарили кыштымцам сувениры в виде деревянных свистулек.
Сейчас ансамбль «Долина» отдыхает в санатории «Дальняя Дача», но уже в 18 часов будет ждать кыштымских зрителей во Дворце культуры «Победа». Как сказала сайту «КР» Елена Саланчук, билетов на это культурное событие уже нет.
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Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
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В Екатеринбурге проезд 28 рублей. Так и маршруты длинней раза в два-три. А эти, так называемые предприниматели, напоминают советских таксистов. Кто то еще должен их помнить. Вымогатели. >>>
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В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (slesar)
Сначало пусть научат своих маршрутчиков-скотовозов ездить по правилам и постирают чехлы с кресел. >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Олег)
Вах господа бедным хозяевам на колбасу хватило а на хлебушек нету!!! А в машинах как была грязь так и остается >>>
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