Уроженка Кыштыма Инга Оболдина признана лучшей актрисой на Кинотавре в Сочи
Автор: КР от Сегодня, 09:30 Категория: Культура
Наша землячка стала главной героиней в фильме Кирилла Плетнёва «Жги!». Инга Оболдина сыграла роль суровой надзирательницы женской колонии Алевтины Романовой. Это история о том, как надсмотрщица стесняется своего певческого таланта, но затем всё-таки кардинально меняет свою жизнь и решается принять участие в главном песенном шоу страны. На большие экраны эта кинокартина выйдет в ноябре.
Напомним, в этом году нашей землячке, заслуженной артистке России присвоили звание почётного гражданина города Кыштыма. Как сообщила сайту «КР» сама Инга Оболдина, она не смогла приехать на празднование 260-летнего юбилея родного города, где ей должны были вручить удостоверение и ленту почётного гражданина, потому что её присутствие на фестивалье «Кинотавр» в Сочи было обязательным. Как видно, не зря.
Комментарии
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Кирилл Мазур)
хорошо , что у госстраха и лично с.байдиной все хорошо ! >>>
Зоозащитников из Озёрска обвинили в порче чужого имущества – в кастрации кота (Артём)
вот хозяйка кота старая - самое настоящие животное >>>
Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай (Кирилл Мазур)
пущай там и остается ! >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Аккузативус)
А в Озёрске пешеходов нахлобучивают наравне с водителями >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Горожанин)
А когда будет рейд на выявление чиновников "дорогонеремонтителей" и должностных лиц "переходонеустроителей"? >>>
Все комментарии