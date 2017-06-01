Уроженка Кыштыма Инга Оболдина признана лучшей актрисой на Кинотавре в Сочи

Автор: КР от Сегодня, 09:30 Категория: Культура

Наша землячка стала главной героиней в фильме Кирилла Плетнёва «Жги!». Инга Оболдина сыграла роль суровой надзирательницы женской колонии Алевтины Романовой. Это история о том, как надсмотрщица стесняется своего певческого таланта, но затем всё-таки кардинально меняет свою жизнь и решается принять участие в главном песенном шоу страны. На большие экраны эта кинокартина выйдет в ноябре.

Напомним, в этом году нашей землячке, заслуженной артистке России присвоили звание почётного гражданина города Кыштыма. Как сообщила сайту «КР» сама Инга Оболдина, она не смогла приехать на празднование 260-летнего юбилея родного города, где ей должны были вручить удостоверение и ленту почётного гражданина, потому что её присутствие на фестивалье «Кинотавр» в Сочи было обязательным. Как видно, не зря.