Знаменитая девушка, изображённая на картине Самохвалова с ядром, во время Великой Отечественной войны жила в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Культура

Александр Николаевич Самохвалов – один из знаменитых советских художников. Его кисти принадлежат многочисленные портреты героинь труда и спорта. Они были также молоды, задорны и оптимистичны, как и молодая республика, исполнены мажорного пафоса и окружены романтическим ореолом. Мировую известность принесла художнику картина «Девушка в футболке», которая в 1937 году была удостоена золотой медали на международной выставке в Париже.

Все герои Самохвалова – реальные люди. И хранящаяся в Третьяковской галерее «Девушка с ядром» не исключение. В мае 1933 года семья девушки снимала дачу у художников – отца и сына Ференцев в Мариенбурге под Ленинградом. Здесь 17-летнюю спортсменку и увидел гостивший у хозяев Александр Самохвалов. Он предложил ей позировать, и она, не раздумывая, согласилась.

Впоследствии художник так описывал натурщицу: «Этот целеустремлённый взгляд сверкающих глаз, этот новый ритм движений, эти черты нового в повседневной жизни молодёжи – я с жарким увлечением всматривался в них».

Картина стала не менее известной, чем другие работы портретиста, такие, как «Кондукторша», «Метростроевки», «Делегатки» и другие. А её героине суждена была долгая и трудная жизнь. В годы Великой Отечественной войны она с мужем и маленькой дочкой эвакуировалась из Ленинграда на Урал, сначала – в Миасс, а затем – в Кыштым. Мужа вскоре призвали в трудармию, а «девушка с ядром» устроилась на работу в геологическую контору. Тогда ускоренными темпами велась разведка в окрестностях Слюдорудника для добычи слюды закрытым способом и озера Тайги для организации графитового производства. Работали сутками, падали в голодные обмороки от хронической усталости и постоянного недоедания. Выжить женщине и ее дочке помогла коза-кормилица Зинка.

После войны героиня Самохвалова, символизирующая торжество советского спорта, попыталась вернуться в родной город на Неве, но ей, немке по национальности, было предписано покинуть Ленинград в течение суток. Она возвратилась в Кыштым, а затем вместе с мужем переехала в Среднюю Азию. Здесь растила детей – их у неё трое. Почти полвека работала экономистом на одном из крупных предприятий. После развала Советского Союза вслед за детьми уехала на постоянное место жительства в Германию. Было ей тогда без малого 80 лет.

«Девушка с ядром» жива до сих пор. В этом году ей, ровеснице Октябрьской социалистической революции, исполнилось 100 лет. Она по-прежнему обладает ясной памятью и даже переписывается с единственным, оставшимся в живых одноклассником по ленинградской школе. Весна 1933 года остаётся для неё одним из самых светлых эпизодов биографии.

Правда, своё имя и фамилию она предпочитает не разглашать. Скорее всего, оберегает детей, внуков и правнуков от малейшей возможности косых взглядов и пересудов. Не забыла собственную депортацию из родного города…