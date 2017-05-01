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Знаменитая девушка, изображённая на картине Самохвалова с ядром, во время Великой Отечественной войны жила в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Культура

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Александр Николаевич Самохвалов – один из знаменитых советских художников. Его кисти принадлежат многочисленные портреты героинь труда и спорта. Они были также молоды, задорны и оптимистичны, как и молодая республика, исполнены мажорного пафоса и окружены романтическим ореолом. Мировую известность принесла художнику  картина «Девушка в футболке», которая в 1937 году была удостоена золотой медали на международной выставке в Париже.

 

Все герои Самохвалова  – реальные люди. И хранящаяся в Третьяковской галерее «Девушка с ядром» не исключение. В мае 1933 года семья девушки  снимала дачу у художников  – отца и сына Ференцев в Мариенбурге под  Ленинградом.  Здесь  17-летнюю спортсменку и увидел гостивший у хозяев Александр Самохвалов. Он предложил ей позировать, и она, не раздумывая, согласилась.

 

Впоследствии художник так описывал натурщицу: «Этот целеустремлённый взгляд сверкающих глаз, этот новый ритм движений, эти черты нового в повседневной жизни молодёжи – я с жарким увлечением всматривался в них».

 

Картина стала не менее известной, чем другие работы портретиста, такие, как «Кондукторша», «Метростроевки», «Делегатки» и другие. А её героине суждена была долгая и трудная жизнь. В годы Великой Отечественной войны она с мужем и  маленькой дочкой эвакуировалась из Ленинграда на Урал, сначала – в Миасс, а затем – в Кыштым. Мужа вскоре призвали в трудармию, а «девушка с ядром» устроилась на работу в геологическую контору.  Тогда ускоренными темпами велась разведка  в окрестностях Слюдорудника  для добычи слюды закрытым способом  и озера Тайги для организации графитового производства.  Работали сутками, падали в голодные обмороки от хронической усталости и постоянного недоедания. Выжить женщине и ее дочке помогла коза-кормилица Зинка.

 

После войны героиня Самохвалова, символизирующая торжество советского спорта, попыталась вернуться в родной город на Неве, но ей, немке по национальности, было предписано покинуть Ленинград в течение суток. Она возвратилась в Кыштым, а затем вместе с мужем переехала в Среднюю Азию. Здесь растила детей – их у неё трое. Почти полвека работала экономистом на одном из крупных предприятий. После развала Советского Союза  вслед за детьми уехала на постоянное место жительства в Германию. Было ей тогда без малого 80 лет.

 

«Девушка с ядром» жива до сих пор. В этом году ей, ровеснице Октябрьской социалистической революции, исполнилось 100 лет. Она по-прежнему обладает ясной памятью и даже переписывается с единственным, оставшимся в живых одноклассником по ленинградской школе. Весна 1933 года остаётся для неё одним из самых светлых эпизодов биографии.

 

Правда, своё имя и фамилию она предпочитает не разглашать. Скорее всего, оберегает детей, внуков и правнуков от малейшей возможности косых взглядов и пересудов. Не забыла собственную депортацию из родного города…

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