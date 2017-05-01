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В Кыштым на открытие театрального фестиваля приехали первый замминистра культуры Челябинской области и директор премии «Арлекин» из Санкт-Петербурга

Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Культура

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Председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов,

первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман и

директор премии "Арлекин" из Санкт-Петербурга Марина Корнакова.

 

Именно нашему городу выпала честь открыть фестиваль профессиональных детских коллективов «Сцена-2017». Сегодня ближе к полудню в ДК «Победа» приехали первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман, председатель жюри «Сцены», организатор Всероссийского национального фестиваля детских театральных коллективов «Арлекин» из Санкт-Петербурга Марина Корнакова, председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов.

 

– Фестиваль профессиональных театральных коллективов «Сцена» – это что-то беспрецедентное, – заявил на пресс-конференции с журналистами Григорий Цукерман, которая состоялась перед торжественным открытием фестиваля. – Впервые с этого года отдельным блоком представлена детская программа. Четырнадцать профессиональных театров выступят в трёх городах нашей области – в Кыштыме, Верхнем Уфалее и Каслях. Эти города выбраны неслучайно. Мы решили привезти «Сцену» туда, где нет своих театров.

 

В рамках фестиваля «Сцена» выступят труппы из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея. Причём все постановки – либо премьерные, либо лучшие за последние два года. Сегодня юные кыштымцы увидели спектакль «Сокровища пиратов, или цирк «Бабочка» в исполнении актёров Челябинского государственного драматического камерного театра.

 

– Театр – это совершенно особый способ формирования человеческой души, – сказала директор премии «Арлекин» Марина Корнакова. – Это инструмент воспитания личности, который не могут заменить ни школа, ни даже родители.

 

По словам Александра Романова, с театральной точки зрения Челябинская область уникальна тем, что здесь власть в лице губернатора Бориса Дубровского всегда идёт навстречу предложениям и идеям, связанным с развитием этого вида искусства. Неслучайно именно в Челябинске в сентябре состоится уральский этап Всероссийского театрального форума, где смогут обменяться опытом актёры, режиссёры, звуко- и светорежиссёры. Для участников форума, который в таком масштабе состоится впервые, будут организованы мастер-классы и дискуссии.

 

 

 

 

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