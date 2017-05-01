В Кыштым приедет сибирский Наполеон Динамит
Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Культура
В пятницу, 2 июня, во дворце культуры «Победа» пройдёт шестая ежегодная открытая обучающая лига КВН «Дружба». В этом году фестивалю дали название «260 оттенков Кыштыма». Ожидается, что в нём примут участие около 20 команд из Челябинска, Златоуста, Миасса, Каслей, Озёрска и Екатеринбурга. Наш город представят сразу несколько команд. Среди них женская сборная, а также сборные филиалов Южно-Уральского государственного колледжа и Миасского медколледжа.
Как сообщил сайту «КР» председатель лиги Дмитрий Калашников, гостем встречи станет команда «Наполеон Динамит». Тюменцы отыграли два сезона в премьер-лиге у Александра Маслякова-младшего. После этого засветились в эфире Первого канала на сочинском фестивале «КиВиН» и в одной восьмой финала высшей лиги КВН. Их выступление станет для участников кыштымской лиги своеобразным мастер-классом.
Мероприятие весёлых и находчивых проходит в нашем городе при поддержке администрации Кыштымского городского округа. Обладателей гран-при ждёт денежный приз – 30 тысяч рублей.
Билеты стоимостью 100 рублей уже поступили в продажу. Приобрести их можно через распространителей. Подробности в официальной группе встречи «В Контакте».
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