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В Кыштым приедет сибирский Наполеон Динамит

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Культура

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В пятницу, 2 июня, во дворце культуры «Победа» пройдёт шестая ежегодная открытая обучающая лига КВН «Дружба». В этом году фестивалю дали название «260 оттенков Кыштыма». Ожидается, что в нём примут участие около 20 команд из Челябинска, Златоуста, Миасса, Каслей, Озёрска и Екатеринбурга. Наш город представят сразу несколько команд. Среди них женская сборная, а также сборные филиалов Южно-Уральского государственного колледжа и Миасского медколледжа.

 

Как сообщил сайту «КР» председатель лиги Дмитрий Калашников, гостем встречи станет команда «Наполеон Динамит». Тюменцы отыграли два сезона в премьер-лиге у Александра Маслякова-младшего. После этого засветились в эфире Первого канала на сочинском фестивале «КиВиН» и в одной восьмой финала высшей лиги КВН. Их выступление станет для участников кыштымской лиги своеобразным мастер-классом.

 

Мероприятие весёлых и находчивых проходит в нашем городе при поддержке администрации Кыштымского городского округа. Обладателей гран-при ждёт денежный приз – 30 тысяч рублей.

 

Билеты стоимостью 100 рублей уже поступили в продажу. Приобрести их можно через распространителей. Подробности в официальной группе встречи «В Контакте».

 

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