В Кыштыме школьные хоры устроили битву

Автор: КР от Сегодня, 08:52 Категория: Культура

В Кыштыме во второй раз состоялся городской конкурс «Битва хоров». Выступления участников оценивала экспертная комиссия во главе с заведующей хоровым отделением Озёрского государственного колледжа искусств, заслуженным работником культуры Людмилой Черепковой.

В битве участвовали ученики десяти кыштымских школ. Главное условие – одна из двух песен должна быть посвящена родному краю. Лауреатами первой степени стали коллективы из школ № 4, руководитель Наталья Нехорошкова, школы № 13, руководитель Галина Манаенкова и средней второй школы, руководитель Елена Бужан. Лауреаты второй степени – хор начальной школы № 2 под руководством Елены Князевой, школы № 4 и начальной школы-детсада № 14 под руководством Юлии Устиновой. Лауреатами третьей степени признан хор третьей школы под руководством Натальи Бедаревой.

Хоровые коллективы школ № 1 и 13 выступят на городской площади в День Победы.