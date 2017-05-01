В Кыштыме школьные хоры устроили битву
Автор: КР от Сегодня, 08:52 Категория: Культура
В Кыштыме во второй раз состоялся городской конкурс «Битва хоров». Выступления участников оценивала экспертная комиссия во главе с заведующей хоровым отделением Озёрского государственного колледжа искусств, заслуженным работником культуры Людмилой Черепковой.
В битве участвовали ученики десяти кыштымских школ. Главное условие – одна из двух песен должна быть посвящена родному краю. Лауреатами первой степени стали коллективы из школ № 4, руководитель Наталья Нехорошкова, школы № 13, руководитель Галина Манаенкова и средней второй школы, руководитель Елена Бужан. Лауреаты второй степени – хор начальной школы № 2 под руководством Елены Князевой, школы № 4 и начальной школы-детсада № 14 под руководством Юлии Устиновой. Лауреатами третьей степени признан хор третьей школы под руководством Натальи Бедаревой.
Хоровые коллективы школ № 1 и 13 выступят на городской площади в День Победы.
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