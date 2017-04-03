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Уроженец Кыштыма собрал уникальную коллекцию керамики со всего света

Автор: КР от Вчера, 18:07 Категория: Культура

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Около двух часов назад в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» открылась выставка, приуроченная к 85-летию нашего земляка Юрия Мелентьева. На экспозиции будут представлены не только документы, награды и фотографии Юрия Серафимовича, но и керамические изделия, привезённые им из 30 стран с четырёх континентов планеты.  

 

 

Эту коллекцию Мелентьев стал собирать ещё в 1960-х годах после посещения им в Киеве мастерской архитектурной керамики Нины Фёдоровой, где он приобрёл свои первые тарелки и панно. С тех пор она пополнилась такими ценными экземплярами, как кувшины-кумганы, сделанные мастерами города Скопино Рязанской области, и авторские изразцы мастера-керамиста из Ярославля Алексея Егорова. Есть в его коллекции и керамика Северного Кавказа, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Греции, Югославии, Польши, Германии, Мексики, Вьетнама и других стран.

 

Могила Мелентьева на Новодевичьем кладбище Москвы

 

Юрий Мелентьев родился в Кыштыме в 1932 году. Впоследствии семья переехала в город Нижний Тагил Свердловской области. Окончил исторический факультет Уральского государственного университета. В 1960-е годы был редактором свердловской газеты «На смену», затем директором издательства «Молодая гвардия». Мелентьев – почётный гражданин Нижнего Тагила, министр культуры РСФСР (1974-1990 гг.), председатель правления Всероссийской ассоциации международных культурных и гуманитарных связей, один из сопредседателей Демидовского фонда, почётный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, академик Международной Академии информатизации.

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