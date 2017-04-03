В Кыштыме в двенадцатый раз прозвучал голос чистой воды
Автор: КР от Сегодня, 10:52 Категория: Культура
В ДК металлургов прошёл 12-й по счёту городской конкурс чтецов «Голос чистой воды». Участникам важно было выдержать главную тему – «Край родной, в стихах воспетый».
Пятьдесят кыштымских школьников в возрасте от 11 до 19 лет читали со сцены произведения Ивана Бунина, Евгения Евтушенко, Бориса Пастернака, Роберта Рождественского, Эдуарда Асадова.
Лауреатами первой степени стали речевой хор театрального коллектива «Окно» под руководством педагога Дома детского творчества Елены Журавлёвой, десятиклассница второй школы Юлия Краснова и участница театрального коллектива «Окно» Анастасия Соколова.
Ещё одна воспитанница Елены Журавлёвой – Маргарита Батракова и десятиклассник из второй школы Кирилл Батятин, ученик Ларисы Николаевны Дворцовой, были отмечены специальными призами комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они получили по энциклопедии о животных и по коробке конфет.
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