Благодаря слепому фотохудожнику из Екатеринбурга москвичи увидели окрестности Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 14:51 Категория: Культура

В московском центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка работ екатеринбуржца Александра Журавлёва. Многие из них сделаны в Челябинской области. На снимках запечатлены хорошо знакомые каждому жителю Кыштыма озеро Сугамак, Сугомакская пещера, заброшенные шахты Слюдорудника.

Москвичей, избалованных экспозициями мастеров мирового уровня, поразили на выставке не только красоты Южного и Среднего Урала, но и тот факт, что автор фотографий лишён способности видеть. Александр Журавлёв ослеп в 11 лет. Удалось сохранить только два процента зрения. На специальном стенде в центре зала установлены виртуальные очки, которые позволяют любому посетителю составить представление об этих пресловутых процентах. Стоит надеть очки – и вместо сказочных пейзажей перед глазами предстанут лишь расплывчатые пятна.

Но вечная пелена не превратила Александра Журавлёва в беспомощного, недовольного жизнью человека. Он много путешествует вместе со своей любимой собакой Умкой и делает прекрасные фотографии, опираясь на иные органы чувств. Фотохудожник убеждён, что их у человека намного больше, чем принято считать.

Например, выйдя из заброшенной штольни, Александр ощутил дыхание свежести. Именно эту свежесть он и запечатлел. Фотограф ориентируется на шелест листьев, журчание воды или шорох падающего снега, на малейшие колебания температуры, на запахи травы, цветов, дорог…

– Пусть у меня нет возможности видеть, но есть возможность показать, – говорит Александр. И его слова относятся не только к пейзажам, но и к мужеству, к жизнелюбию.

Слепой фотохудожник на собственном примере показывает, что нельзя сдаваться, опускать руки, впадать в уныние перед даже самыми страшными обстоятельствами. Он, кстати, освоил ещё и горные лыжи, а помимо Урала путешествовал и, конечно, фотографировал в Польше и в Индии.

Режиссёр Иван Соснин снял об Александре Журавлёве фильм «За горизонт». Для этого съёмочная группа зимой вместе с героем отправилась в его любимые места – на Таганай и в окрестности Кыштыма. Фильм получился небольшой, но очень красивый. Его показали на открытии выставки, которая будет работать в столице до 9 апреля при поддержке компании Samsung, общественного движения "Белая трость" и сервиса Shazam.