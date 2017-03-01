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Благодаря слепому фотохудожнику из Екатеринбурга москвичи увидели окрестности Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 14:51 Категория: Культура

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В московском центре фотографии имени братьев Люмьер открылась  выставка работ екатеринбуржца Александра Журавлёва. Многие из них сделаны в Челябинской области.  На снимках  запечатлены хорошо знакомые каждому жителю Кыштыма озеро Сугамак,  Сугомакская пещера, заброшенные шахты Слюдорудника.

 

Москвичей, избалованных экспозициями мастеров мирового уровня, поразили на выставке не только красоты Южного и Среднего Урала, но и тот факт, что автор фотографий лишён способности видеть.  Александр Журавлёв  ослеп в 11 лет.  Удалось сохранить только два процента зрения. На специальном  стенде в центре зала  установлены виртуальные  очки, которые позволяют любому посетителю составить представление об этих пресловутых процентах. Стоит надеть очки – и вместо сказочных пейзажей перед глазами предстанут лишь расплывчатые пятна.

 

Но вечная пелена не превратила Александра Журавлёва в беспомощного, недовольного жизнью человека. Он много путешествует вместе со своей любимой собакой  Умкой и делает прекрасные фотографии, опираясь  на  иные органы чувств. Фотохудожник убеждён, что их у человека намного больше, чем принято считать.

 

Например, выйдя из заброшенной штольни, Александр ощутил дыхание свежести. Именно эту свежесть он и запечатлел. Фотограф ориентируется на шелест листьев, журчание воды или шорох падающего снега, на малейшие колебания температуры, на запахи травы, цветов,  дорог…

 

– Пусть у меня нет возможности видеть, но есть возможность показать, – говорит Александр. И его слова относятся не только к пейзажам, но и к мужеству, к жизнелюбию. 

 

Слепой фотохудожник на собственном примере показывает, что нельзя сдаваться, опускать руки, впадать в уныние перед даже самыми страшными обстоятельствами. Он, кстати, освоил ещё и горные лыжи, а помимо Урала путешествовал и, конечно, фотографировал в Польше и в Индии.

 

Режиссёр Иван Соснин снял  об Александре Журавлёве фильм «За горизонт».  Для этого съёмочная группа зимой вместе с героем отправилась в его  любимые места  – на Таганай и в окрестности Кыштыма.  Фильм получился небольшой, но очень красивый. Его показали  на открытии выставки, которая  будет работать в столице  до 9 апреля при поддержке  компании Samsung, общественного движения "Белая трость" и сервиса Shazam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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