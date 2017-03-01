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Новые участники из Кыштыма прислали свои работы на конкурс семейных видеороликов

Автор: КР от Вчера, 15:27 Категория: Культура

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Сайт «КР» уже сообщал, что первой участницей конкурса видеороликов «Мир семьи» стала воспитательница из детского сада №5 Ольга Дубова вместе с сыном и мужем.  Ещё одна мама из Кыштыма  – тренер детско-юношеской спортивной школы по лёгкой атлетике Мария Бардина на днях прислала свои работы, причём сразу в две номинации.

 

Сюжет о первых шагах теперь уже шестилетнего сына Артёма Мазура Мария представила в  номинации «Счастливое детство». Ролик о праздновании Троицы поборется за победу в номинации «Семейные традиции».

 

Напомним, конкурс объявлен общественной организацией  «Союз женщин Челябинской области» и областным Советом родителей.  До 20 апреля жюри принимает сюжеты, рассказывающие  о семейных ценностях, традициях, достижениях и увлечениях, о самом счастливом дне в кругу родных и близких. Победители будут награждены в Челябинске на празднике, посвящённом Дню семьи.

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