Новые участники из Кыштыма прислали свои работы на конкурс семейных видеороликов

Автор: КР от Вчера, 15:27 Категория: Культура

Сайт «КР» уже сообщал, что первой участницей конкурса видеороликов «Мир семьи» стала воспитательница из детского сада №5 Ольга Дубова вместе с сыном и мужем. Ещё одна мама из Кыштыма – тренер детско-юношеской спортивной школы по лёгкой атлетике Мария Бардина на днях прислала свои работы, причём сразу в две номинации.

Сюжет о первых шагах теперь уже шестилетнего сына Артёма Мазура Мария представила в номинации «Счастливое детство». Ролик о праздновании Троицы поборется за победу в номинации «Семейные традиции».

Напомним, конкурс объявлен общественной организацией «Союз женщин Челябинской области» и областным Советом родителей. До 20 апреля жюри принимает сюжеты, рассказывающие о семейных ценностях, традициях, достижениях и увлечениях, о самом счастливом дне в кругу родных и близких. Победители будут награждены в Челябинске на празднике, посвящённом Дню семьи.