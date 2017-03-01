В первую субботу лета в Кыштыме впервые состоится детский сабантуй

Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Культура

Праздник начнётся в полдень 3 июня. Инициатором его проведения стала руководитель кыштымского ансамбля «Яшлек» Гульсира Истамгулова. Её идею поддержали члены местного курултая, руководство станции туристов «Странник», где она работает краеведом, а также администрация Кыштымского городского округа.

Где развернутся гуляния, пока не решено. Оргкомитету сабантуя придётся выбрать между двумя площадками: парк, окружающий усадьбу «Белый дом» в центре города и территория между торговым комплексом «Квартал» и церковью Николая Чудотворца в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

Детей, пришедших на праздник, ожидают традиционные конкурсы – бой на подушках и качающееся бревно. Правда, высокого деревянного столба, до вершины которого нужно забраться, чтобы выиграть барана, не будет – слишком малы ещё для этого участники сабантуя.

Зато юные кыштымцы увидят мастер-класс по национальной борьбе на полотенцах – куреш. А со сцены будут звучать не только татаро-башкирские, но и русские народные песни.