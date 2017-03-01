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В Кыштыме бывший конструктор поставил производство фонтанов на поток

Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: Культура

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Юрий Сергеевич Щербаков до выхода на пенсию работал начальником конструкторского бюро Кыштымского машиностроительного объединения. С 2011 года он вошёл в состав общественной организации за сохранение исторического и культурного наследия Кыштымского городского округа «Феникс». Совместно с администрацией округа она добивается восстановления уникального старинного чугунного фонтана, являющегося объектом культурного наследия.

                          

Фонтан был установлен в центре Кыштыма в середине XIX века, а в 70-х годах XX века его перенесли в парк демидовской усадьбы «Белый дом». Он давно бездействует  и сильно пострадал от времени и металлокрадов.

 

Чтобы привлечь внимание к судьбе памятника, Юрий Щербаков в агитационных целях из подручных материалов изготовил модель фонтана. В её основе – пластмассовые ёмкости и трубки, а форсунками стали пустотелые заклёпки. Его фонтаны – это действующие модели. Моторчик подаёт воду в верхнюю чашу, а затем, минуя средние, она стекает в нижнюю. Используется принцип обменного оборота воды.

 

Как сказал сайту «КР» Юрий Сергеевич, с 2013 года конструкция фонтана постоянно дорабатывалась. Он изготовил уже семь моделей. Две находятся у него дома, пять ветеран труда подарил различным кыштымским учреждениям. Среди них – станция туристов «Странник», центральная городская библиотека имени Б. Швейкина, детская библиотека имени К. Чуковского. Один фонтан он преподнёс в дар  своей родной школе № 1. А сейчас передал ещё один фонтан  школе № 3, где учились его дети.

 

Каждый подаренный фонтан конструктор сопровождает справкой об истории чугунного фонтана. По словам Юрия Сергеевича, он надеется, что его модели пробудят в детях интерес к истории Кыштыма.

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