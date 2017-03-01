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В посёлке Тайгинка, что недалеко от Кыштыма, к 8 марта для женщин готовят сюрприз

Автор: КР от Сегодня, 14:37 Категория: Культура

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Праздничный вечер в честь Международного женского дня состоится в поселковом доме культуры 7 марта. Именно там и состоится дебютное выступление нового вокального коллектива, одним из  участников которого будет руководитель управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков. Он и стал вдохновителем этой идеи, а музыкальным руководителем – Алексей Куреннов.

 

Как сказал сайту «КР» сам Николай Александрович, у фольклорно-эстрадной группы пока нет названия. В её составе пять женщин и два баяниста, которые уже имеют опыт сценических выступлений.  Гостей праздника и попросят придумать для нового коллектива название. За лучший вариант, а оценивать будут сами артисты, победителя  наградят тортом.

 

Эта творческая группа уже готовит программу и к Дню Победы, и к предстоящему в этом году празднованию 75-летия посёлка Тайгинка, и к выпуску первой тонны графита.

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