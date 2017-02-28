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Кыштым заголосит. Вокалистов прослушает знаменитый Борис Каплун

Автор: КР от Вчера, 16:24 Категория: Культура

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В следующее воскресенье, 12 марта, в 11 часов в ДК металлургов состоится отборочный тур телевизионного областного конкурса «Песня не знает границ». Ожидается, что в нём примут участие около 20 солистов и вокальных ансамблей из Кыштыма, Аргаяша, Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карабаша и Каслей.

 

На сцену выйдут самодеятельные артисты от 15 до 30 лет, в том числе и солисты кыштымских театра эстрады «Карат» и вокально-эстрадной студии «Отражение». Поддержать наших исполнителей сможет любой желающий – вход в ДК будет свободным.

 

Конкурсанты представят на суд жюри три разнохарактерных  произведения, среди которых и популярные отечественные песни 30-х-80-х годов. Оценивать вокальные данные участников отборочного тура будет ударник и вокалист ансамбля «Ариэль» Борис Каплун. Финал конкурса пройдёт 19 марта в городе Копейске.

 

 

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