Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В выходные в Кыштыме танцевали танго

В выходные в Кыштыме танцевали танго

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Кыштым  облюбовали поклонники аргентинского танго из Озёрска, Снежинска и Челябинска. Уже не первый раз они собираются в гостиничном комплексе «Рассвет» на танцевальные уик-энды.

 

В минувшие выходные мастер-классы для озерчан и снежинцев провели в Кыштыме руководители челябинской школы "Buenos Tangos Club" Александр Кузьмин и Ольгита Солоницына.  Тренеры занимались с каждым практически индивидуально, детально объясняя ту или иную тонкость. Кстати, среди учеников  встречаются и кыштымские танцоры, которые по будням  приезжают на танго-занятия в соседний закрытый город.

 

В большинстве своём аргентинским танго увлекаются люди зрелые. Ольгита  Солоницына так отозвалась о тех, кто принял участие в танцевальных сборах: «Очень греет ваш искренний интерес к танго и желание учиться и впитывать. Очень интересно с теми, кому интересно!»

 

Завершился познавательный уик-энд в Кыштыме традиционной милонгой  –  вечеринкой, на которой танцуют только танго.

 

 

 

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter