В выходные в Кыштыме танцевали танго

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Культура

Кыштым облюбовали поклонники аргентинского танго из Озёрска, Снежинска и Челябинска. Уже не первый раз они собираются в гостиничном комплексе «Рассвет» на танцевальные уик-энды.

В минувшие выходные мастер-классы для озерчан и снежинцев провели в Кыштыме руководители челябинской школы "Buenos Tangos Club" Александр Кузьмин и Ольгита Солоницына. Тренеры занимались с каждым практически индивидуально, детально объясняя ту или иную тонкость. Кстати, среди учеников встречаются и кыштымские танцоры, которые по будням приезжают на танго-занятия в соседний закрытый город.

В большинстве своём аргентинским танго увлекаются люди зрелые. Ольгита Солоницына так отозвалась о тех, кто принял участие в танцевальных сборах: «Очень греет ваш искренний интерес к танго и желание учиться и впитывать. Очень интересно с теми, кому интересно!»

Завершился познавательный уик-энд в Кыштыме традиционной милонгой – вечеринкой, на которой танцуют только танго.