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Кыштым примет битву хоров

Автор: КР от Сегодня, 17:26 Категория: Культура

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По решению Челябинской областной организации всероссийского общества инвалидов первый областной фестиваль хоров состоится в нашем городе. Как сообщила сайту «КР» председатель кыштымского отделения ВОИ Надежда Молчанова, пока ещё не определена точная дата проведения фестиваля, но известно, что он состоится не позднее мая в ДК металлургов.

 

 

Кыштым на фестивале представит ансамбль «Доброхоты». В прошлом году этот коллектив дал 20 концертов не только в родном городе и его посёлках, но и в других населённых пунктах Челябинской области.

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