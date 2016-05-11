В Кыштыме состоялась губернаторская рождественская ёлка

Автор: КР от Вчера, 18:00 Категория: Культура

Приглашение на праздник получили 400 детей, нуждающихся в особой заботе государства. Во дворце культуры «Победа» собрались, в основном, дети из многодетных, малообеспеченных и приёмных семей, а также воспитанники приютов и детских домов из Кыштыма, Карабаша, Каслей и Озёрска.

Снегурочки, зайчики и белые мишки заполонили фойе ДК задолго до начала представления. Пока одни фотографировались на фоне экспозиции «Рождественский вертеп», организованной артистами государственного ансамбля танца «Урал», другие забавлялись с мягкими ростовыми фигурами. В ролях пингвина, кота, бурундука и зайца выступили студенты местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Во время хороводов вокруг большой ёлки, установленной в дискозале, по-настоящему развеселились даже скромняги. Дети танцевали, пели и играли вместе с рождественскими звёздочками и весёлыми снеговиками. В роли оживших сказочных персонажей выступили артисты Челябинского концертного объединения.

Звонарь Андрей Курбатов до начала праздничного шоу обучил

первоначальным навыкам звона нескольких любопытных школьников

Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко исполнил для собравшихся «Тропарь Рождества» и «Рождественские колядки». В конце представления дети вместе со звонарём челябинского храма Иоанна Воина Андреем Курбатовым хором отсчитали 12 ударов колокола, разместившегося на импровизированной колокольне. Это ознаменовало начало Нового 2017 года.

На этом праздник не закончился. В зрительном зале гостей ожидало видеопоздравление с Новым годом и Рождеством от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. С большого экрана к детям обратился и митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Представители местной власти и духовенства лично приветствовали собравшихся в зале. Священнослужитель храма Рождества Христова Михаил Чирков отметил, что чем больше люди будут делать добра, тем лучше станет жизнь. А первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин пожелал детям, чтобы новый год запомнился им исполнением самых заветных желаний.

Как выяснилось, мечты современных девочек и мальчиков разные. Так, 14-летняя воспитанница центра помощи детям из Каслей Анастасия Белоусова в новогоднюю ночь загадала вернуться домой. А её сверстник Павел Захаров, живущий в подобном учреждении в Кыштыме, грезит айфоном пятой модели. Не отстаёт от него и пятилетний Глеб Прейсман, который тоже хочет сотовый телефон – белый с жёлтыми вставками.

Первоклассник из Карабаша Тимофей Ткаченко получил приглашение на праздник после того,

как смастерил бумажного петуха и стал победителем городского конкурса

на лучшую новогоднюю игрушку.

Перед началом спектакля по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди», в котором сыграли танцоры ансамбля «Урал», прошло награждение победителей регионального конкурса «Рождественская сказка». Его участники должны были изготовить открытку на рождественскую тему. Почти 200 кыштымцев отправили на суд жюри свои работы. В финал конкурса попали 20 лучших.

Второе место в номинации «Семейная творческая работа» заняла семья Соколовых – Кристина Александровна, Андрей Васильевич и их дети Анастасия, Савелий и София. Кроме этого, открытка Насти Соколовой стала второй и среди индивидуальных работ. А жительница нашего города Лилия Вязникова за своё творение взяла «серебро» среди участников старше 18 лет.

Завершился праздник вручением новогодних подарков. Каждый ребёнок получил кулёк со сладостями от губернатора, пряник в виде ёлочки в шоколадной глазури от кыштымского предприятия «Русские пряники», а также открытку, сделанную руками жителей других районов нашей области.