В Кыштыме в рамках фестиваля национальных культур «Синегорье» выступит ансамбль из Абхазии

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Государственный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка".

Как сообщает сайт ИА «Первое областное», с 8 по 14 октября на Южном Урале пройдёт XI международный фестиваль национальных культур «Синегорье». В Челябинске и других городах региона проведут десять концертов с участием танцевальных и вокальных коллективов Дагестана, Башкортостана, Абхазии и России.

Самый ожидаемый гость – Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого. Коллективу больше ста лет, он был основан в 1911 году в городе Воронеже и стал первым народным хором страны. Концерт хора Пятницкого состоится 11 октября в 18:30 в зале им. С. С. Прокофьева города Челябинска.

Государственный ансамбль танца «Урал» из Челябинска тоже участвует в фестивале. Он не только выступает на итоговом гала-концерте, но и проводит детский конкурс «Уральская высота».

Помимо Челябинска, коллективы выступят в городах области. В Кыштыме ожидают приезд ансамбля из Абхазии. Концерт в нашем городе пройдёт 14 октября в ДК «Победа».