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В Кыштыме театральный сезон откроется постановкой «Сказ про Федота-Стрельца удалого молодца»

Сегодня, 10:26 Категория: Культура
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Театр Народного Дома «То, что надо» устраивает повторный показ. 

 

– По многочисленным просьбам кыштымцев мы повторяем «Сказ про Федота-Стрельца удалого молодца» и открываем театральный сезон, – сказала сайту «КР» режиссёр Луиза Левченко. – Мы надеемся принять участие с этим спектаклем в конкурсе. Поскольку наша постановка мобильная и соответствует всем требованиям, которые предъявляются к участникам театральных конкурсов. Будем приступать к новым пьесам. 

 

Кто ещё не успел посмотреть «Сказ про Федота-Стрельца удалого молодца», может сделать это 7 октября в 18 часов на сцене Народного дома. 

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Теги: Кыштым Народный дом Луиза Левченко Федот-стрелец пьеса

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