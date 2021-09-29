В Челябинской области пройдут Дни башкирской культуры и просвещения

Вчера, 09:46 Категория: Культура

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C 28 сентября по 2 октября в Челябинской области проходят Дни башкирской культуры и просвещения. Южный Урал посетит большая делегация из Уфы, сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир.

В рамках реализации проекта запланирован комплекс встреч в Кунашакском, Аргаяшском районах и Челябинске. Темой для обсуждения станет проблема сохранения и развития национальной самобытности башкир в условиях пребывания вне исторической родины; учебно-методические консультации по вопросам реализации прав на изучение родного языка.

Будет организована творческая мастерская для учителей башкирского языка; культурно-просветительские мероприятия прикладного характера, включающие проведение мастер-классов по башкирским национальным танцам, фольклору, вокалу и игре на музыкальном инструменте (курай).

Башкирские народные танцы, вокал или уроки игры на музыкальных инструментах — попробовать себя в занятиях самыми разными видами творчества приглашают всех желающих известные работники культуры Республики Башкортостан.

Завтра. 1 октября, Дни башкирской культуры и просвещения пройдут в Челябинске. Башкирская делегация посетит детский сад № 88, запланировано возложение цветов к памятнику башкирским полкам, участвовавшим в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813-1814 гг.

В Центре народного единства пройдет встреча башкирской делегации с представителями общественных организаций по вопросам изучения башкирского языка в общеобразовательных учреждениях г. Челябинска. В этот день челябинцев ждут на концерт эстрадной группы «Далан».

2 октября начало мероприятий будет ознаменовано возложением цветов к памятнику воинам 112-ой Башкавдизии при въезде в с. Аргаяш Аргаяшского района. В РДК с. Аргаяш педагоги из Альшеевского и Ишимбайского районов РБ проведут Творческую мастерскую для учителей башкирского языка и литературы Аргаяшского района Челябинской области. На мастер-классах расскажут об использовании цифровых технологий на уроках башкирского языка и презентуют методические продукты проекта «БЕЛемАЛ».

Отметим, что в рамках соглашения между правительством Республики Башкортостан и правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 20 марта 2015 года ежегодно на территории Челябинской области проводятся Дни башкирской культуры и просвещения.

Программа Дней башкирской культуры и просвещения.