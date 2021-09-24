В посёлке Северном Кыштымского округа состоялся областной фестиваль народной культуры «Завалинка»

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Несмотря на прохладную и ветреную погоду, в минувшую субботу, 25 сентября, в посёлке Северном Кыштымского городского округа было шумно и весело. Здесь состоялся областной фестиваль народной культуры «Завалинка».

Место для проведения фестиваля было выбрано неслучайно: в этом году Северному исполнилось 95 лет!

Гостей и участников «Завалинки» поприветствовала заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. Она же чествовала активистов и заслуженных работников посёлка Северного.

На «Завалинку» съехались жители и коллективы не только кыштымских посёлков. В наш округ приехали творческие делегации из Ишалино, Тимирязевского... Участники оформляли свои станы – казачьи, башкирские, русские, накрывали столы. Гости праздника могли полюбоваться убранством башкирской юрты, отведать национальные блюда и напитки. Народные умельцы развернули свои торговые палатки.

Праздничное действо развернулось и на импровизированной сцене. Здесь выступили танцевальные и песенные коллективы «Белая черёмуха», «Ляйсан», «Родник», «Алёнушка», «Забава» и другие, состоялся конкурс частушек.

Ещё больше хорошего настроения и радости добавляли артистичные ведущие Народного дома, а волонтёры завлекали маленьких зрителей в хороводы, «Ручеёк» и другие забавы и игрища.

Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».