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Кыштымский школьник стал финалистом областного конкурса “Марафон талантов” и номинантом на премию в 300 тысяч рублей

Вчера, 23:52 Категория: Культура
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Вчера самые яркие артисты и коллективы вышли на сцену в финале «Марафона талантов». В последнем туре выступили 27 участников из 15 муниципалитетов региона. 

 

Один из них житель Кыштыма - Алексей Бетехтин - стал номинантом на премию 300 тысяч рублей. Сейчас он занимается в вокальной студии «Мажор» под руководством Ирины Карпенко, однако начинал свой творческий путь в студии “Карат”. 

 

Как рассказала сайту «КР» первый руководитель «Карата» Алёна Сумина, Лёша занимается пением с пяти лет. Он очень трудолюбивый и дисциплинированный, в восемь лет стал финалистом одной из самых популярных песенных премий «Music Star Kids-2012». 

 

Сейчас Алёна Сумина живёт и работает в Сочи, но продолжает курировать и продюссировать своих воспитанников и других талантливых детей со всей России. Сразу после финала “Марафона талантов” ей позвонила мама юного артиста и поблагодарила за работу. Алексей Бетехтин занимался у Алёны Юрьевны пять лет. 

 

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Теги: Кыштым Марафон талантов финал Алексей Бетехтин Алена Сумина студия Карат

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