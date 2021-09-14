Рядом с Кыштымом пройдёт киношоу. Зрителем может стать каждый

Вчера, 11:56 Категория: Культура

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Соседний Карабаш стал единственным городом в Челябинской области, получившим в этом году право на проведение шоу «Ночь пожирателей рекламы». Лучшие ролики со всего мира представят 1 октября в торгово-развлекательном центре «Медь».

Зрители увидят яркую, эпатажную рекламу, которую не показывают по телевизору или в интернете. Каждый ролик – это по сути короткометражный фильм в жанре драмы, комедии, боевика или фантастики, поэтому «Ночь пожирателей рекламы» имеет статус киношоу.

Автор проекта Жан Мари Бурсико ежегодно создаёт во Франции новую программу. Показ открывается в Париже, затем шоу отправляется в мировое турне.

Программа в Карабаше продлится с 20:00 до 02:30 часов. В перерывах между просмотром роликов в кинотеатре ТРЦ «Медь» гостей ожидают фуршет, световое шоу, розыгрыш призов, перфоманс, дегустация неожиданных вкусов попкорна, попробовать которые можно только на «Ночи пожирателей рекламы».

Пространство оформят фонтанами из шаров в стилистике «Golden», зрители примерят венецианские маски. В качестве ведущего приглашён артист классической оперетты и мюзикла Александр Стариков, известный своим исполнением в стиле Фрэнка Синатры.

Продажа билетов открыта на сайтах nightreklama.ru,

kontinent-cinema.ru и в кассе ТРЦ «Медь».

Подробности по телефону: +7 919 355-99-00.

Не проспите свою ночь!