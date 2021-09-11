В кыштымской станции туристов «Странник» появилось новое направление – «Башкирское краеведение»

Сегодня, 15:00 Категория: Культура

167

0

С этого учебного года в станции юных туристов «Странник» начало свою работу новое направление – «Башкирское краеведение». Занятия по четвергам с 15 часов проводит педагог Гульсира Истамгулова.

Кружковцы будут не только изучать башкирский язык, но и узнают о традиционных, народных и религиозных праздниках, познакомятся с обычаями народа, такими как наречение имени, помочи.

По примерным подсчётам, в нашем округе проживает по 3 000 татар и башкир.