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Кыштымцев обучат башкирскому языку, а также научат шить национальные наряды

Сегодня, 14:55 Категория: Культура
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Как и прежде, они будут проходить в станции юных туристов «Странник» на улице Садовой. Руководитель коллектива по изучению башкирского – педагог Гульсира Истамгулова.

 

Как показывает многолетняя практика, такой национальный язык нужно изучать индивидуально, поскольку раньше дети слышали башкирскую речь, понимали и запоминали её. Сейчас в приоритете другие языки. Но ведь важно сохранять и преумножать традиционную культуру.

 

По словам Гульсиры Фатиховны, сейчас в коллективе «Народоведение» занимаются 12 человек, они продолжат в дальнейшем изучение языка.

 

Курултаем башкир Кыштымского городского округа также будут проводиться традиционные праздники – сабантуй и каргатуй. Планируются и мастер-классы по изготовлению национальной одежды.

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Теги: Кыштым Странник башкирский язык

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