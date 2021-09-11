Кыштымцев обучат башкирскому языку, а также научат шить национальные наряды

Сегодня, 14:55 Категория: Культура

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Как и прежде, они будут проходить в станции юных туристов «Странник» на улице Садовой. Руководитель коллектива по изучению башкирского – педагог Гульсира Истамгулова.

Как показывает многолетняя практика, такой национальный язык нужно изучать индивидуально, поскольку раньше дети слышали башкирскую речь, понимали и запоминали её. Сейчас в приоритете другие языки. Но ведь важно сохранять и преумножать традиционную культуру.

По словам Гульсиры Фатиховны, сейчас в коллективе «Народоведение» занимаются 12 человек, они продолжат в дальнейшем изучение языка.

Курултаем башкир Кыштымского городского округа также будут проводиться традиционные праздники – сабантуй и каргатуй. Планируются и мастер-классы по изготовлению национальной одежды.