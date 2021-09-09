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Кыштымские гитаристы встретились в библиотеке

Вчера, 14:14 Категория: Культура
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В субботу, 11 сентября, впервые в библиотеке им. Швейкина собрались любители игры на гитаре. Формат таких встреч, как гитарники рассчитан на всех желающих – от тех, кто любит петь и играть на гитаре до тех, кто просто любит слушать музыку. С такой инициативой вышел житель Кыштыма Руслан Вагапов, по профессии врач-терапевт.

 

– В моей семье играет брат, ездим в походы, поём песни у костра. Поэтому появилось желание научиться играть самому, – говорит один из участников встречи, девятиклассник школы № 1 Никита Коляда.– Обучаюсь самостоятельно в интернете.

 

На гитарники приглашают всех заинтересованных кыштымцев по субботам в 16 часов. Все вопросы можно задать в беседе на личной странице Руслана Вагапова в ВКонтакте.

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Теги: Кыштым гитара библиотека

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