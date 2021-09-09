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В Кыштыме на фестиваль духовной музыки приехала первая леди региона Ирина Текслер

Сегодня, 11:53 Категория: Культура
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До открытия фестиваля в храме Рождества Христова для Ирины Текслер была проведена небольшая экскурсия по историческому центру нашего города. Вместе с заместителем губернатора Челябинской области Вадимом Евдокимовым и главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой она побывала на площадке возле чугунного фонтана, а также в главной достопримечательности города - усадьбе Демидовых - и на набережной у Народного дома. 

 

Из Народного дома гости отправились в храм Рождества Христова, который вот уже пять лет остаётся центром фестиваля духовной музыки. На открытии выступила Ирина Текслер: 

 

 - Я очень рада, что каждый раз наш Южный Урал становится центром духовной музыки и русского церковного пения. В 2016 году фестиваль впервые стартовал именно отсюда и собрал огромное количество людей и поклонников. И за эти пять лет он стал более ярким, многочисленным и приобрёл международный статус. Но, к сожалению, в этом году из-за пандемийных ограничений мы не сможем принимать гостей из других стран, но я уверена, что это никак не повлияет на масштаб нашего фестиваля. Ведь в этом году при поддержке губернатора фестиваль пройдёт не только в Кыштыме, но и в девяти  крупных городах Южного Урала. 

 

Концерты в рамках фестиваля пройдут с 10 по 12 сентября. Перед гостями выступят камерный хор «Таврический благовест» из Крыма, Московский ансамбль духовной музыки «Благовест», квартет монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев из Екатеринбурга и многие другие коллективы, включая хоры из Челябинской области. 

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Теги: Кыштым фестиваль духовной музыки Ирина Текслер Людмила Шеболаева храм Рождества Христова

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