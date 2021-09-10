В Кыштыме начнут проводить гитарники

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По субботам, начиная с 11 сентября, в 16 часов в библиотеке имени Швейкина будут собираться гитаристы. Приглашают всех, кто хочет развивать своё творчество как гитарист, кто любит петь и играть на гитаре, кто любит просто слушать гитарную музыку.

Инициатором такого необычного времяпрепровождения в нашем городе стал врач-терапевт Кыштымской городской больницы Руслан Вагапов.

– Год назад я погрузился в музыку, начал петь и играть на гитаре, писать стихи, петь свои песни. Желание петь было настолько сильным, что я обучился вокалу в Челябинске, купил хорошую гитару, сделал звукоизоляцию у себя в квартире, что-то наподобие звукозаписывающей студии, – сказал сайту «Кыштымского рабочего» Руслан. – Потом, чтобы быть услышанным и петь свои песни, я начал ездить на гитарники в Челябинск. Но понял, что это нерационально. Тогда решил попробовать организовать гитарники в Кыштыме. На удивление, запрос на подобные мероприятия оказался достаточно высок. Появились единомышленники. Уверен, что каждый может прийти на гитарники, спеть или сыграть на гитаре и быть услышанным.