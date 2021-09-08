Кыштымский музей стал участником регионального проекта «Южный Урал глазами художников»

Вчера, 12:51 Категория: Культура

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В 2016 году к 280-летию Челябинска издательский дом «Автограф» выпустил красочный альбом произведений живописи и графики «Челябинск глазами художников». В альбоме были представлены 273 произведения 67 авторов.

Новый проект «Южный Урал глазами художников» расширяет горизонты и предполагает создание альбома о достопримечательностях всего Южного Урала.

Как сообщила сайту «КР» директор Кыштымского музея Розалия Галябиева, в минувший четверг в нашем музее работал фотограф Александр Соколов. Авторов проекта привлекли внимание произведения из фондов нашего музея с видами Кыштыма. Были предоставлены 22 живописные работы. Среди авторов Евгений Кашин, Вениамин Поносов, Николай Черкасов и другие. Все произведения были отсняты с соблюдением необходимой технологии, которая обеспечит их качественное репродуцирование в будущем альбоме (отбор картин будет проводить редакционная группа проекта).

В коллекции картин нашего музея есть акварели ленинградского художника Самуила Невельштейна, работы челябинских художников Валентина Старкова, Анатолия Пастухова, Валерия Хасанова. А также скульптурные работы, выполненные Александром Гилевым, Александром Чиркиным, Юрием Борисенковым.