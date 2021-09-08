В Кыштыме в рамках областного фестиваля пройдут «Дни духовной музыки»

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Начало традиции проведения фестиваля духовной музыки в нашем городе положено в 2016 году. Первый концерт состоялся в кыштымском храме Рождества Христова.

С 2017 года фестиваль духовной музыки получил статус международного. В нём принимали участие известные хоровые – храмовые, детские, учебные и любительские коллективы России и других стран.

Пятый международный фестиваль духовной музыки пройдёт в Челябинской области с 9 по 13 сентября. Коллективы из разных регионов России выступят в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Златоусте, Карабаше, Сатке, Аше и Троицке. Но центром духовной музыки по-прежнему остаётся Кыштым.

Фестиваль откроет гала-концерт в кыштымском храме Рождества Христова с участием Челябинского камерного хора, Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан, камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» (Симферополь) и квартета монастыря во имя Святых Царственных Стратотерпцев в урочище Ганина Яма (Екатеринбург). Хоры исполнят произведения русской духовной и народной музыки, военные и патриотические песни. Все произведения будут исполняться без инструментального сопровождения – «а капелла». Кроме того «Таврический благовест» из Симферополя и квартет Святых Царственных Стратотерпцев из Екатеринбурга выступят с отдельными концертами в Христорождественском Храме и на набережной Народного дома 11 и 12 сентября. Фестиваль пройдёт с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических мер, но, к сожалению, в фестивале не смогут принять участие зарубежные коллективы.

Билеты можно приобрести в кассе Народного дома. Часы работы кассы: с 12:00 до 18:00 (выходные: воскресенье, понедельник).