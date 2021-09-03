Кыштымские школьники и студенты могут оформить «Пушкинскую карту» для бесплатного посещения учреждений культуры

Вчера, 13:56 Категория: Культура

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С 1 сентября 2021 года во исполнение поручения правительства РФ начался запуск социальной программы государственной поддержки повышения доступности организаций культуры для молодежи «Пушкинская карта».

Она положена всем гражданам России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Лимит по карте, установленный на 2021 год, – 3 000 рублей. Лимит будет действовать до конца года. На 2022 год, по предварительным данным, будет выделено по 5000 рублей на человека.

Оформить карту можно через мобильное приложение «Госуслуги.Культура» или через «Почта Банк». Чтобы оформить карту через приложение, необходимо:

· Установить приложение Госуслуги.Культура из AppStore или Google Play.

· Авторизоваться с помощью логина и пароля от госуслуг. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на госуслугах.

· Подтвердить в приложении выпуск карты. Виртуальная «Пушкинская карта» появится прямо в приложении.

В приложении можно смотреть, какие учреждения культуры участвуют в программе, и сразу приобретать билеты. Также билеты можно купить в кассе или на сайте самого музея.

Зарегистрироваться на госуслугах можно с 14 лет, как только будет получен паспорт. Оформить «Пушкинскую карту» может только сам ребёнок, возможность оформления карты родителем не предусмотрена.

Оформить карту через банк можно, если нет подтверждённой учётной записи на госуслугах, или нужна карта на пластиковом носителе. Тогда понадобится российский паспорт и СНИЛС.

Важно! Выделенный лимит можно использовать только на оплату культурных мероприятий. Деньги на карту поступают только от банка в рамках установленного лимита. После того, как он истрачен в текущем году, воспользоваться картой не получится, она перевыпустится автоматически в приложении с лимитом следующего года. Для перевыпуска пластиковой карты нужно будет обратиться в банк.